23 jaar na witte mars trekt zondag zwarte mars door Brussel Lelièvre voorwaardelijk vrij, vrees voor vrijlating Dutroux ADN

18 oktober 2019

10u06

Bron: Belga 5 Zondag 20 oktober trekt er een zwarte mars tegen de voorwaardelijke vrijlating van kinderontvoerders zoals Michel Lelièvre of Marc Dutroux door de straten van Brussel. De zwarte mars komt er exact 23 jaar na de witte mars die honderdduizenden mensen in de hoofdstad op de been bracht.

Michel Lelièvre, de handlanger van Marc Dutroux bij de ontvoeringen van An, Eefje, Sabine en Laetitia, kreeg eind september te horen dat hij na 23 jaar in de gevangenis vrij kan komen onder voorwaarden. De laatste twee jaar van zijn straf mag hij dus buiten de gevangenis uitzitten. Een maatregel waar de organisatoren van de zwarte mars niet mee opgezet zijn.

"Deze man mag nooit onze buur worden", klinkt het op de Facebookpagina van de zwarte mars. "Wij zijn het niet eens met zijn vrijlating. Wij vrezen voor de veiligheid van onze kinderen en kleinkinderen.” De initiatiefnemers vrezen dat ook Marc Dutroux ooit voorwaardelijk vrijkomt.



Gisteren hebben de advocaten nog een nieuwe psychiatrische expertise van Dutroux aangevraagd om zijn huidige mentale toestand en de kans op recidive te beoordelen. Eerder lieten Dutroux' advocaten al weten dat ze mikken op een vrijlating onder voorwaarden in 2021.

"Het is nu dat we aan de alarmbel moeten trekken. Dit kan niet. We moeten dit stoppen", aldus de organisatie van de zwarte mars.

De deelnemers verzamelen zondag vanaf 12 uur aan het Noordstation. Omstreeks 14 uur start de zwarte mars op de Koning Albert II-laan en trekt ze door de hoofdstad naar het eindpunt, de Europaesplanade aan het Zuidstation.