23 concrete acties moeten homofobie in Brussel tegengaan rvl

11u26

Bron: Belga 2 BELGA Discriminatie op het werk en bij de dienstverlening, fysiek en verbaal geweld en intimidaties maken deel uit van het dagelijks leven van holebi's. Om dat tegen te gaan stelt Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets (CD&V) een actieplan op met 23 concrete acties die een oplossing moeten aanbieden.

Binnen de holebigemeenschap werd 9 op de 10 al slachtoffer van geweld. Drie op tien heeft zelfs al zwaar fysiek geweld ervaren.



Behalve geweld zijn er ook praktische drempels voor holebi's: zoals bijvoorbeeld een transgender die concrete stappen wil ondernemen om vrouw te worden en daarvoor een gynaecoloog bezoekt. Dat bezoek wordt niet terugbetaald door de ziekteverzekering, omdat de transgender nog niet officieel een vrouw is. Het actieplan vraagt daarom een uitzondering in de terugbetaling.



Zelfs een appartement kopen is voor een transgender geen evidentie. Een verzekeringsbedrijf kan namelijk weigeren een levensverzekering te verkopen, omdat transgenders een risicogroep blijken. Als actie moeten de verzekeringsmakelaars gesensibiliseerd worden en kan de transgender klacht indienen wegens discriminatie.



"We mogen niet passief toekijken op het geweld en de discriminatie die de LGBTQI-gemeenschap ervaart", zegt Debaets. "Daarom voorzien we in ons plan niet minder dan 23 acties die problemen op verschillende domeinen in kaart brengen én corrigeren. De komende dagen wordt overleg met de sector opgestart."



De Brusselse staatssecretaris hoopt ook dat de federale regering in navolging van het Brussels actieplan stappen zet voor een nationaal actieplan.