23 beklaagden van cannabisbende veroordeeld, bijna 600.000 euro verbeurdverklaard Birger Vandael

09 maart 2018

10u58

Bron: Eigen berichtgeving 0 De rechtbank van Hasselt heeft vanochtend het vonnis uitgesproken inzake een enorm proces van een cannabisbende. Deze was actief in Houthalen, Tessenderlo en de Waalse gemeenten Seraing en Limbourg. Van de 24 beklaagden werden 23 personen veroordeeld. Het 47-jarige kopstuk uit Genk krijgt 54 maanden cel.

Niet alleen de omvang van het dossier was opvallend, ook de problemen bij het proces haalden de media. Na een eerste zitting dook het mogelijke probleem inzake de onpartijdigheid van de rechter op. De rechtbankvoorzitter greep in en schorste de zitting. Na overleg volgde de beslissing om de rechtbankzetel te vervangen en het proces over te doen.

Het dossier werd geopend in oktober 2014 toen er bij de politie een tip binnenkwam over een cannabisplantage in een voormalige bakkerij te Houthalen. Tijdens het gerechtelijk onderzoek worden 2.069 planten aangetroffen. In het Waalse Seraing werden 1.425 plantjes gevonden, in Limburg – niet de provincie maar de gemeente bij Eupen – vond men 1.880 planten. In de Kerklaan te Houthalen werd in het onderzoek een opgeruimde plantage van 185 planten gevonden. Ten slotte werd in de Schoterweg te Tessenderlo nog een pand gevonden waarin meerdere keren werd geoogst.

“Er is sprake van twee herplantingen”, gaf de procureur tijdens de behandeling mee. Telkens zou het gaan om 1.640 planten, waardoor het totaal boven 10.000 cannabisplanten komt. Het parket vroeg dan ook de verbeurdverklaring van een totaalbedrag aan vermogensvoordelen van ruim 1,3 miljoen euro. Na een herberekening naar minstens 7.000 cannabisplanten wordt bijna 600.000 euro effectief verbeurdverklaard.

In plaats van de gevorderde 8 jaar cel en een boete van 18.000 euro krijgt het kopstuk 54 maanden cel. Hij was betrokken bij elke plantage. Zijn vrouw werd als enige in het dossier vrijgesproken.