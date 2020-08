Exclusief voor abonnees

225 werknemers Westvlees in quarantaine, burgemeester wil dat politie naleving controleert

Volgens burgemeester Vanderjeugd is de uitbraak in zijn gemeente ontdekt dankzij de contacttracing

Ingrid De Vos Hans Verbeke

06 augustus 2020

05u00

0

Het vleesverwerkend bedrijf Westvlees in Westrozebeke zette gisteren 225 werknemers in preventieve thuisquarantaine. In de versnijderij zijn zeker al 18 personeelsleden besmet met corona. In Duitsland, Nederland en Amerika bleek eerder al dat het virus uitermate goed gedijt binnen slachthuizen en vleesbedrijven. Burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) wil dat de politie de quarantaine controleert.