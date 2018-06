225 sportievelingen lopen trappen op tijdens vierde Silverrun sam

10 juni 2018

17u43 0 Zo'n 225 lopers, onder wie 48 brandweermannen in volledige uitrusting, hebben in Antwerpen de vierde editie van de Silverrun gelopen. Dat is een trappenloopwedstrijd in en rond de bekende Silvertoptorens langs de Antwerpse ring, middenin een sociale woonwijk.

Eén toren heeft 640 trappen, sommige moedige lopers kozen om ze alle drie op en af te lopen. Thijs Vissers was de snelste man die de drie torens (1.920 trappen) beklom, in 12 minuten en 41 seconden. Joyce Lemoine deed het bij de vrouwen het snelst, met een tijd van 16 minuten en 42 seconden.

Bij de lopers die maar één toren beklommen, was Joran Meys de snelste man in 3 minuten en 43 seconden, Lies Vanitterbeeck was de snelste vrouw in 4 minuten en 32 seconden. Bij de lopers waren ook 48 brandweermannen uit vier verschillende korpsen die in volledige uitrusting de uitdaging aangingen.

De Silverrun is een initiatief van Woonhaven Antwerpen, De Ideale Woning, ABC, Stad Antwerpen en de AP-Hogeschool. De organiserende partners willen deelnemers en bezoekers laten kennismaken met sociale huisvesting, en enkele vooroordelen rond leven in een sociale woonwijk doorbreken. Als thema is dit jaar gekozen voor circus, met tussendoor optredens van acrobaten en een workshop van Ell Circo D'ell Fuego.