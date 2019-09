220 Thomas Cook-medewerkers op bestemmingen binnen twee weken naar België gerepatrieerd: “Ze hebben vaak daar hun leven opgebouwd” ADN

25 september 2019

17u57

Bron: Belga 0 Zowat 220 medewerkers van Thomas Cook België op buitenlandse bestemmingen zullen binnen de twee weken naar België teruggehaald worden. Ze worden hierover momenteel op de hoogte gebracht, zo heeft Belga vernomen bij de vakbonden.

Deze medewerkers zijn tewerkgesteld met buitenlandse contracten, meestal Zwitserse arbeidscontracten, en begeleiden toeristen op de bestemmingen.

Dat is niet voor iedereen evident. Die mensen hebben op die bestemmingen vaak hun leven en carrière opgebouwd Els De Coster (ACLVB)

De eerste repatriëringen zullen in de komende dagen gebeuren, binnen de twee weken moet iedereen terug in België zijn. "Dat is niet voor iedereen evident", zegt vakbondsvrouw Els De Coster (ACLVB). "Die mensen hebben op die bestemmingen vaak hun leven en carrière opgebouwd."



Het zou wel de bedoeling zijn dat er de komende dagen geen toeristen zonder begeleiding achterblijven op die bestemmingen.

Ondersteuning

De vakbonden hebben vandaag ook opnieuw met de directie samengezeten en zullen dat dagelijks blijven doen. De 75 werknemers die onder de failliete entiteiten vallen, worden ondersteund. Voor de 501 werknemers onder het retail-luik wordt bekeken wat voor hen toekomst kan bieden. Economische werkloosheid zou een mogelijke piste zijn voor de functies waarin er de komende tijd geen werk meer is.

Andere werknemers hebben het op dit moment juist bijzonder druk met ondersteuning bieden aan klanten, die op reis zijn of wier reis geannuleerd wordt.