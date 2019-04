22 Vlaamse baby's vorig jaar afgestaan voor adoptie IB

Bron: Belga 0 In 2018 zijn 22 kinderen in Vlaanderen afgestaan voor adoptie en door andere Vlaamse gezinnen geadopteerd. Dat blijkt uit ­cijfers van Adoptiehuis, dat bemiddelt bij ­alle Vlaamse inlandse adopties. Twee van de kindjes kwamen uit de vondelingenschuif. In twee gevallen keerde de moeder uiteindelijk op haar stappen terug. Dat melden Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg vandaag.

Adoptiehuis begeleidt vrouwen die ongewenst zwanger worden en een oplossing zoeken voor hun ongeboren baby. Vorig jaar klopten 73 vrouwen aan bij de organisatie. Zeventien van hen besloten na begeleiding en overleg om hun kind af te staan voor adoptie. Het merendeel van de vrouwen had de Belgische nationaliteit, en voor de meerderheid was het een eerste zwangerschap.

Van de 56 andere vrouwen besloot de meerderheid om het kind toch te houden, of ze vonden een andere oplossing. "We zijn niet op zoek naar adopties", verduidelijkt directrice Iris Vandeborre. "We proberen een oplossing te zoeken. Adoptie is de laatste schakel in de Jeugdzorg. Daarnaast werd Adoptiehuis bij vijf andere kinderen pas op de dag van de geboorte ingeschakeld door het ziekenhuis.

Twee moeders keerden uiteindelijk binnen de twee maanden - de wettelijke bedenktijd - op hun stappen terug.