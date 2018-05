22 miljoen euro niet opgehaald bij Lotto, ook winnaar van EuroMillions na 11 weken nog steeds niet bekend Redactie

10 mei 2018

22u44

Bron: VTM Nieuws 0 De Nationale Loterij blijft met opvallend veel geld zitten. Zo is er in de voorbije drie jaar 22 miljoen euro niet opgehaald. Dat zijn niet altijd grote bedragen, toch heeft een winnaar zijn of haar 1 miljoen euro van de Euromillions-trekking van 23 februari nog altijd niet opgehaald.

In de geschiedenis is het nog maar twee keer voorgevallen dat zo’n groot bedrag onopgehaald bleef. “In 2008 is een winnaar een miljoen euro zijn winst niet komen ophalen, in 2016 is er zelfs meer dan zes miljoen euro blijven liggen”, zegt Caroline Vangoidsenhoven, woordvoerder van de Nationale Loterij aan VTM NIEUWS.

De winnaar van deze trekking heeft nog tot 13 juli om zijn of haar winst te komen ophalen.