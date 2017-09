22 miljoen euro aan onterechte uitkeringen teruggevorderd ASTRID ROELANDT

09u04 10 belga Frauderen met ziekteuitkeringen wordt alsmaar moeilijker. Dankzij een doorgedreven samenwerking tussen de RVA, het Riziv en de mutualiteiten werd vorig jaar zo'n 22,5 miljoen euro aan onterecht uitgekeerde uitkeringen teruggevorderd, waarvan 17,2 miljoen dankzij de ziekenfondsen.

Liegen over je gezinssituatie om een hogere uitkering te krijgen, of een uitkering bovenop je loon: je komt er steeds minder vaak mee weg. Ziekenfondsen, de RVA en het Riziv leggen tegenwoordig al hun info samen, waardoor fraudeurs sneller gepakt worden en alles moeten terugbetalen. "Dankzij die betere samenwerking hebben we vorig jaar liefst 22,5 miljoen euro aan onterechte ziekteuitkeringen teruggevorderd", zegt staatssecretaris voor de Bestrijding van sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld). "Via datamining (verbanden zoeken in grote databanken, red.) en datamatching (verschillende datasets met elkaar 'matchen', red. ) worden gegevens sneller aan elkaar gelinkt en kunnen er veel meer gerichte controles plaatsvinden. 17,2 miljoen euro is rechtstreeks te danken aan de mutualiteiten. Voor het eerst hebben we een precies cijfer voor hun inspanningen."





Cumuls

De Backer en zijn collega-minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) hebben de ziekenfondsen - die de uitkeringen uitbetalen - ertoe aangezet om hun controles op te drijven. Die doen nu een eerste, grondige controle en spelen 'opvallende' gegevens door naar het Riziv. Het Riziv heeft het totale overzicht van alle databanken, en matcht de doorgekregen informatie dan met bijvoorbeeld de gegevens die de RVA over iemand heeft. Bij de meeste terugvorderingen gaat het hier over iemand die tijdens zijn ziekteperiode ook enkele dagen al dan niet officieel gewerkt heeft.





Ook het Riziv zelf deed zo'n 4.000 gerichte controles. Daarbij vorderde het vorig jaar in totaal 5,3 miljoen euro terug. Bijna de helft van dat bedrag, zo'n 2,5 miljoen, komt van zieken die bijklussen in het zwart. 1 miljoen komt van domiciliefraudeurs, 900.000 van valse onderwerpingen - fictieve arbeidsprestaties, die recht geven op een uitkering. 800.000 euro werd teruggevorderd wegens een cumul, met bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering. Personen die onterecht in het buitenland verbleven, moesten in totaal 100.000 euro terugbetalen. "Een succes, en een bewijs dat de doelstellingen worden gehaald", vindt minister De Block. "Zo kunnen de middelen gaan naar de mensen die ze echt nodig hebben."