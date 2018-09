22-jarige voetbalster uit eerste klasse komt om het leven bij ongeval Robby Dierickx

08 september 2018

21u30

Bron: Eigen berichtgeving 33 Bij het zware verkeersongeval van gisteravond op de E17 in Kalken is de 22-jarige topvoetbalster Jella Lauwens om het leven gekomen. De Londerzeelse speelde bij Svelta Melsele, een club uit de eerste klasse van het vrouwenvoetbal. Bij de club wordt aangeslagen gereageerd op het overlijden.

Vrijdagavond reed Jella samen met een passagier van de snelwegparking langs de E17 in Kalken toen haar wagen gegrepen werd door een vrachtwagen. De exacte omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk, maar vast staat dat de vrachtwagenbestuurder niet onder invloed was.

Het bestuur van Svelta Melsele plaatste vanmorgen een emotioneel rouwbericht op haar website. “We hebben het verschrikkelijke bericht ontvangen dat Jella Lauwens – speelster van onze eerste Nationale Damesploeg A – om het leven is gekomen. Jella kwam dit seizoen naar Svelta en als nieuwelinge was zij onmiddellijk een vaste waarde. Onze eerste gedachten gaan uit naar haar familie. Zo totaal en plotseling je geliefde moeten verliezen, is zeer moeilijk te vatten. Geen woorden kunnen troost brengen. Namens de hele Svelta-familie bieden wij onze blijken van oprechte deelneming aan de getroffen familie en wensen hen alle sterkte in deze moeilijke periode.”

Omdat haar ploeggenoten in shock zijn, werd beslist om de bekermatch van vanmiddag tegen Eendracht Louwel niet te spelen. Jella Lauwens begon haar voetbalcarrière bij de jeugd van Lierse om nadien naar Fémina White Star Woluwe te trekken. Vervolgens ging ze naar de vrouwenploeg van AA Gent, waar ze twee jaar geleden kampioen speelde in eerste klasse met het beloftenteam van de Buffalo’s. In de zomer maakte ze de overstap naar Svelta Melsele.