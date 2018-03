22 jaar cel voor man die vriendin door het hoofd schiet kv

De strafrechtbank van Dendermonde heeft woensdag Rudy V. (56) uit Denderwindeke veroordeeld tot 22 jaar effectieve gevangenisstraf voor de moord op zijn vriendin Nadia Bonnewyn (55). Hij schoot haar in augustus 2016 door het hoofd met zijn jachtgeweer.

V. beweerde dat een ruzie om een pakje sigaretten hem woedend maakte. De feiten vonden plaats op de avond van 1 augustus, toen V. dronken thuis was gekomen. Zijn partner wilde hem niet binnenlaten, waarop V. de garage forceerde en zo op het koertje van de woning terecht kwam. V. schoot vandaar een kogel tussen de ogen van Bonnewyn, toen die voor het raam van de slaapkamer stond. Zelf bleef V. er altijd bij dat hij niet de bedoeling had Bonnewyn te doden en dat de kogel haar per ongeluk trof.

Omdat V. echter al op voorhand tegen onder andere haar moeder had gezegd dat hij Nadia kapot ging maken, ging het openbaar ministerie uit van voorbedachtheid. Ook de rechtbank is nu die mening toegedaan. "Vanaf het moment dat V. zijn wapen ging halen, had hij beslist om de vrouw te doden", oordeelt de rechter. De twee hadden al jaren een turbulente relatie, met alcoholmisbruik. Bonnewyn had ook al dikwijls eerder klappen gekregen van V.