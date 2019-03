22 dementen te vroeg geëuthanaseerd VSH

25 maart 2019

05u00 6 Er hebben in ons land vorig jaar 22 mensen met dementie 'te vroeg' euthanasie gepleegd. Het gaat om mensen bij wie alzheimer was vastgesteld en die kozen voor doodgaan, nog voor de ziekte hen wilsonbekwaam maakte. In 2016 en 2017 telde de euthanasiecommissie gespreid over twee jaar 'slechts' 24 mensen in die situatie.

Vandaag kunnen enkel mensen die volledig bewust en wilsbekwaam zijn euthanasie plegen. Daar is maar één uitzondering op: mensen die zich in een onomkeerbare coma bevinden. Voor wie dement is, is de wetgeving ontoereikend. Vanaf het moment dat de ziekte te ver gevorderd is en de patiënt in een staat van wilsonbekwaamheid terechtkomt, heeft hij juridisch op het vlak van euthanasie geen rechten meer.

Goeie jaren kwijt

22 mensen hebben het vorig jaar zo ver niet willen laten komen en pleegden al euthanasie nog voor ze aftakelden door de ziekte. "Dat is jammer, want misschien hadden die mensen nog een aantal goeie maanden - zelfs jaren - in het verschiet", zegt Jacinta De Roeck van het LevensEinde InformatieForum (LEIF). "Maar ze kenden de huidige wetgeving, ze wisten dat er naar hen niet meer geluisterd zou worden als hun ziekte een bepaald stadium bereikte, dus startten ze té vroeg de procedure op." Een voorbeeld van wie dat deed, is Hugo Claus. Toen bij hem alzheimer werd vastgesteld, besloot de schrijver dat hij zijn levenseinde zelf in handen wilde houden. Voor de ziekte zijn helderheid zou aantasten, besloot hij zichzelf te laten euthanaseren.

De cijfers van 2018 staan in fel contrast met die van de twee jaren daarvoor. Tegenover 22 mensen in 2018 lieten in de twee jaren daarvoor slechts 24 dementen 'te vroeg' euthanasie plegen. Dat is een verdubbeling. In totaal deden in 2018 2.357 mensen het.

Wet aanpassen

LEIF pleit voor een uitbreiding van de euthanasiewet voor mensen die vooraf hebben aangegeven dat ze euthanasie willen wanneer ze wilsonbekwaam worden. Jacinta De Roeck: "De wet zou het mensen moeten toelaten om in geval van dementie samen met de huisarts tot een duidelijke beschrijving te komen: als ik dat en dat en dat niet meer kan, wens ik te sterven. Juridisch kan dat." Op een symposium, afgelopen weekend, waren alle deskundigen het eens over de noodzaak van zo'n aangepaste wet. LEIF hoopt het politieke debat te kunnen opstarten na de verkiezingen. (VSH)