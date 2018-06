22 cipiers van Vorst voor rechter wegens wangedrag tegen gevangenen Wouter Hertogs

05 juni 2018

14u28 0 Tweeëntwintig cipiers van de gevangenis van Vorst moeten zich verantwoorden voor de correctionele rechtbank voor wangedrag tegenover gevangenen. De Brusselse raadkamer verwees hen door omdat ze zich onder andere schuldig zouden hebben gemaakt aan de onmenselijke behandeling van gedetineerden. Ook de directrice van de gevangenis moet voor de rechter komen. Zij wordt verdacht van schuldig verzuim.

Nadat verschillende gedetineerden klachten hadden ingediend over feiten van zwaar en herhaald geweld werd een onderzoek opgestart naar de wantoestanden binnen de gevangenismuren. Die zouden het werk zijn van een groep cipiers, die al enkele jaren dienst doen in de D-vleugel van de gevangenis. De groep zou de bijnaam "SS'ers" dragen, een bijnaam die ze zouden verdiend hebben door hun gedrag ten opzichte van de gedetineerden. De betrokken cipiers zouden er immers een sport van maken om gedetineerden uit te schelden, te vernederen en te provoceren. Zo zouden ze regelmatig een weddenschap organiseren over het aantal gedetineerden dat ze op een bepaalde dag naar een isoleercel zullen brengen. Ook zouden ze regelmatig de elektriciteit in een bepaalde cel uitschakelen om incidenten tussen de gedetineerden uit te lokken.

Het gerechtelijk onderzoek werd vorig jaar afgesloten en het parket besloot aan de raadkamer te vragen om 24 cipiers door te verwijzen naar de correctionele rechtbank. De raadkamer verwees 22 onder hen door naar de correctionele rechtbank. Ook de directrice zal zich moeten verantwoorden. Zij zou een gedetineerde met psychische problemen in de isoleercel hebben opgesloten, terwijl zijn gezondheidstoestand dat niet zou hebben toegelaten. Een exacte datum voor het proces is er nog niet. Vermoedelijk zal de zaak pas in het voorjaar van 2019 behandeld worden.