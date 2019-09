210 banen bedreigd bij Match en Smatch: 16 Belgische winkels sluiten de deuren kg

03 september 2019

10u36

Bron: Belga 32 De directie van de supermarkten Match en Smatch wil zestien van zijn 111 supermarkten in België sluiten. Daardoor zijn de jobs van 210 van de 2.500 werknemers in de winkels en de centrale diensten bedreigd, zo meldt het bedrijf.

Match en Smatch zijn merken van de Belgische groep Louis Delhaize. De directie zegt dat de winkels voor grote uitdagingen staan en dat de nettoresultaten sinds 2013 negatief zijn. Vorig jaar was er een verlies van 22 miljoen euro. De directie lanceert een transformatieplan waarbij ze zeven Match winkels en negen Smatch winkels wil sluiten. In de winkels komen daardoor 146 banen op de tocht te staan en in de centrale diensten 64 banen. De directie zegt naakte ontslagen zoveel mogelijk te willen beperken.

Het gaat om de Match-winkels in Dinant, Erquelinnes, Eupen, Geldenaken, Moustier-sur-Sambre, Nijvel en Spa en de Smatch-winkels in Ertvelde, Deinze, Ingelmunster, Jupille, Koksijde, Ougrée, Merchtem, Waarschoot en Zomergem.

Met de sluitingen en een investering van 40 miljoen euro hoopt de directie in de komende drie jaar het tij te keren. “Niets doen zou onverantwoordelijk zijn”, zegt CEO Stéphane de Rango. “In een steeds complexere markt, die onder meer gekenmerkt wordt door een algemene daling van de consumptie en een toegenomen concurrentie, moeten moedige en ambitieuze maatregelen worden genomen om het voortbestaan van beide merken op middellange en lange termijn te garanderen.”

Zestien miljoen euro moet dienen voor de herinrichting van winkels, met de invoering van specifieke concepten voor elk merk. Daarbij willen Match en Smatch opnieuw verse, lokale en biologische producten in de kijker zetten. Ook e-commerce en thuisleveringen staan op de agenda.