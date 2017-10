21 vrachtwagens in beslag genomen in strijd tegen sociale dumping TT

08u54

Bron: Belga 100 AP Archiefbeeld. In de strijd tegen sociale dumping in de transportsector zijn gisteren in Brugge 21 vrachtwagens in beslag genomen, meldt het arbeidsauditoraat. De actie kadert in een Belgisch-Frans onderzoek tegen een Roemeense onderneming.

Aan de gecoördineerde actie werkten de federale gerechtelijke politie West-Vlaanderen, de Franse gendarmerie en de sociaalrechtelijke inspectiediensten mee. De speurders voerden huiszoekingen uit in de woningen van de zaakvoerders in Damme en Ichtegem. Daarnaast werd ook een huiszoeking uitgevoerd op het Brugse bedrijventerrein van een Belgische klant die regelmatig beroep doet op de verdachte Roemeense onderneming. In totaal werden daar 21 vrachtwagens met buitenlandse nummerplaat en enkele luxevoertuigen in beslag genomen. Alle aanwezige chauffeurs werden verhoord.



Tegelijk werd in Frankrijk een huiszoeking verricht in een woning die door chauffeurs wordt gebruikt. Ook daar werden 14 vrachtwagens aangetroffen en werden alle aanwezige chauffeurs verhoord.



"Bij deze actie wordt nagegaan of de Roemeense onderneming zich al dan niet schuldig maakt aan sociale dumping, waarbij de sociaalrechtelijke verplichtingen in België op systematische wijze worden omzeild en waarbij op deze wijze oneerlijke concurrentie ontstaat met ondernemingen die zich wel aan de regels houden", legt arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere uit. "Deze actie bevestigt de steeds nauwere samenwerking tussen de gerechtelijke overheden van verschillende landen om deze grensoverschrijdende fraude aan te pakken."