21 verdachte overlijdens: parket denkt dat verpleger zijn patiënten vergiftigde HR

28 april 2018

19u48

Bron: Belga 0 Het parket van Namen voert een onderzoek naar een verpleger uit Namen. Hij wordt ervan verdacht meer dan 20 van zijn patiënten vergiftigd te hebben. Dat gebeurde zowel bij privépatiënten als in het rusthuis waar hij werkte in Meux (La Bruyère).

Het onderzoek startte begin september 2017, meldt Sudpresse. Toen werd een patiënt, geboren in 1930, binnengebracht in het ziekenhuis Saint-Luc in Bouge. Kort daarna stierf hij. Aanvankelijk werd het overlijden niet als verdacht beschouwd, maar onderzoek bracht een abnormaal hoog insulinegehalte aan het licht voor een persoon die niet aan diabetes lijdt. De verdenking viel meteen op een verpleger, die privé bij particulieren werkte, maar ook aan de slag was in rusthuis La Méridienne in Meux (Namen).

De man uit Basse-Sambre is al twintig jaar verpleger en wordt ervan verdacht dat hij 21 slachtoffers maakte. Op 14 september werd hij aangehouden op verdenking van moord. In november werd hij ook effectief beschuldigd van poging tot moord. Hij ontkent evenwel zijn betrokkenheid, en legde uiteenlopende verklaringen af.

Het rusthuis zelf zou niet betrokken zijn bij de verdachte sterfgevallen en werkt samen met de onderzoekers. De verdachte zelf zou zich de voorbije maanden vooral in stilzwijgen gehuld hebben.