21 transmigranten opgepakt bij nieuwe grote politieactie in Kruibeke Kristof Pieters

05 september 2018

06u07

Bron: eigen berichtgeving 203 In Kruibeke is vanochtend een grote controleactie gehouden naar transmigranten. Op de snelwegparking van de E17 werden vrachtwagens gecontroleerd met een speurhond. Twintig transmigranten werden opgepakt op een bus, het gaat vooral om Eritreërs. In de buurt van de parking werd ook nog een vluchteling opgepakt.

De actie ging om 4 uur van start. Op de snelwegparking van de E17 in Kruibeke werden 17 agenten van de federale politie ingezet. Met een speurhond werden tal van geparkeerde vrachtwagens gecontroleerd. Enkele werden op aanwijzen van de hond ook doorzocht maar zonder resultaat. Op infraroodbeelden van een drone zag de politie wel 26 personen wegvluchten naar de overkant van de snelweg. Agenten kamden de omgeving uit en kon één transmigrant oppakken.



Meer succes had een tweede dispositief langs de N419 in Kruibeke. Daar werden vier lijnbussen gecontroleerd en twintig transmigranten gevat. Ze werden overgebracht naar het commissariaat voor verhoor.

Het is nog niet duidelijk of er mensensmokkelaars gevat zijn. "Het parket Oost-Vlaanderen zal onderzoeken of er sprake is van mensensmokkel. Zeker op het eerste zicht kan er geen onderscheid gemaakt worden aan de mensen die alleen naar Engeland willen en de mensen die er veel geld aan verdienen. Het samenbrengen van alle gegevens kan wel leiden tot het aanwijzen van mensensmokkelaars. Dit soort acties blijven daarvoor belangrijk", aldus burgemeester van Kruibeke Jos Stassen (Groen).

BBC-ploeg

De actie werd bijgewoond door minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), provinciegouverneur Jan Briers, het parket en de burgemeesters van Kruibeke en Temse. Ook een ploeg van BBC woonde de controle bij. De Britse omroep wil weten hoe ons land de problematiek met vluchtelingen aanpakt.

"We hebben de vraag van de BBC om meer inzicht te krijgen in het probleem, gebruikt om de Britten een signaal te geven", zegt Stassen. "In het verleden werden dat soort vragen afgewimpeld, maar nu heeft de korpschef contact genomen met Binnenlandse Zaken en het parket, om duidelijk te maken wat België allemaal doet om de toestroom naar Engeland in te perken. De actie zou echter zonder de persaandacht ook plaatsgevonden hebben. Het blijft dweilen met de kraan open."

Zolang de UK het imago heeft van het ‘beloofde land’ zal de stroom transmigranten niet stoppen.

Volgens Jambon zijn de acties in ons land vooral gericht tegen mensenhandel en het oprollen van netwerken. “Zolang de UK echter het imago heeft van het ‘beloofde land’ zal de stroom transmigranten niet stoppen”, aldus de minister. Stassen sluit zich hierbij aan. “Groot-Brittannië moet zelf ook meer inspanningen doen om dit imago van zich af te schudden. Maar ook het feit dat hun economie deels draait op laagbetaalde werkkrachten werkt deze problematiek in de hand.”

Volgens Jambon is er een goede samenwerking met Groot-Brittannië om mensenhandel tegen te gaan maar om het fenomeen te stoppen zijn meer ingrijpende maatregelen nodig zoals het invoeren van een identiteitskaart. “En dat zie ik nog niet zo snel gebeuren”, geeft de minister toe.