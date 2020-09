21 procent meer file in tweede week september, maar het blijft uitzonderlijk kalm op Vlaamse snelwegen JOBR

14 september 2020

12u04

Bron: Belga 0 Tijdens de tweede week van september reed er op werkdagen 10 procent minder autoverkeer op de Vlaamse snelwegen dan tijdens dezelfde week in 2019. In vergelijking met de eerste week van september is de hoeveelheid files in de tweede week van september wel gevoelig gestegen. De filezwaarte steeg met 21 procent. De filedruk op de snelwegen ligt wel nog altijd 32 procent lager dan op hetzelfde moment vorig jaar. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum maandag.

De impact van de coronacrisis laat zich ook voelen op de Vlaamse snelwegen. De overheidsmaatregelen tegen het coronavirus blijken volgens het Vlaams Verkeerscentrum telkens ook een grote impact te hebben op het verkeer. In het voorjaar van 2020 was er een historische terugval van het verkeer en de files. Sinds augustus leidt ook een tweede virusgolf tot minder verkeer en minder filedruk dan in dezelfde periode in 2019.

In augustus lag het autoverkeer op werkdagen 12,4 procent lager dan in de augustus 2019. De filezwaarte lag in diezelfde maand 54 procent onder het niveau van augustus 2019. De trend zette zich door in de eerste week van september, met 53 procent minder filedruk.

Lees ook:

Duurzaam op pad met je e-bike, e-step, hoverboard of inline skates

Zo ver komen deze elektrische auto’s in de praktijk