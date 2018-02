21 maanden cel en boete voor stalking ex en oplichting hoogbejaarde vrouw tijdens werkstraf Jürgen Eeckhout

16 februari 2018

10u08

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een man uit Kortemark is zo pas veroordeeld tot 21 maanden cel en 2.000 euro boete voor stalking en oplichting. De enorm hardleerse man, die in het verleden al veroordeeld is voor diefstal, oplichting en hacking, moest na een vorige veroordeling een werkstraf uitvoeren waarbij hij een hoogbejaarde, hulpbehoevende en halfblinde vrouw af en toe begeleiden.

Maar ook zij viel ten prooi aan de dader. Tijdens een ziekenhuisopname, waarbij een kopie gemaakt moest worden van haar identiteitskaart, hield hij een kopie voor zichzelf om ermee telecomcontracten af te sluiten.

Daarnaast werd hij ook veroordeeld voor stalking van zijn ex. Nadat hun buitenechtelijke relatie was afgesprongen en zij een nieuwe vriend had, sloegen bij hem de stoppen door. Op 31 augustus 2017 stuurde hij 22 mails, waarin hij haar psychologisch probeerde te kraken door te stellen dat zijn ex 'dood en verbrand was' in zijn ogen en dat ze nog veel 'tranen mocht laten'. Daarmee verwees hij naar de vorige vriend van het slachtoffer, waarbij die zelfmoord gepleegd had.

Het slachtoffer had die dood moeilijk verwerkt. Hij deed zich in die mails ook voor als undercoveragent, wat heel strafbaar is. In de rechtbank probeerde hij zich nog te verdedigen door te stellen dat het slachtoffer nog verschillende briefjes had achtergelaten waarin ze haar liefde voor hem verklaart. Dat ontkende de vrouw echter.

De rechtbank wilde hem dan ook geen nieuwe kans meer geven. Zijn advocaat had een werkstraf gevraagd, maar na de oplichting van de hoogbejaarde vrouw tijdens een werkstraf vond de rechter dat geen optie.