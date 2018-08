21.000 klachten tegen stalking: dit kan je er tegen doen Katrien Saelens Delphine Vandenabeele

01 augustus 2018

14u25

Bron: VTM NIEUWS 0 Stalking komt maar al te vaak voor: vorig jaar kreeg de politie er bijna 21.000 klachten over binnen. Slachtoffers krijgen de raad om altijd naar de politie te stappen en zo veel mogelijk bewijzen bij te houden, zoals smsjes of mails van de belager.

Stalking is eigenlijk ultiem pestgedrag, waarbij de belager constant aandacht zoekt bij zijn slachtoffer. In de meeste gevallen worden mensen belaagd door een ex-partner, die een relatiebreuk niet kan verkoppen.

Tips van expert

Vorig jaar kreeg de politie bijna 21.000 klachten over stalking. Meestal in de vorm van ontelbare mails of smsen, pestgedrag op Facebook of het steeds maar opduiken in de buurt van het slachtoffer. Het aantal gevallen van stalking is de voorbije drie jaar wel is afgenomen. Stalking is strafbaar, met straffen die tot vier jaar cel kunnen oplopen.



"Ga bij elk feit van stalking aangifte doen bij de politie", klinkt het bij experts. "Probeer zoveel mogelijk bewijs te verzamelen: sms'jes, e-mails, het aantal keer dat je bent opgebeld, bewaar alles. Ook als er lelijke foto's van jou worden verspreid. Bewaar zo veel mogelijk bewijsmateriaal en ga telkens naar de politie."