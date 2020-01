2019 was recordjaar op het vlak van drugsvangsten in België HAA

08 januari 2020

10u58

Bron: Belga 2 2019 was een recordjaar op het vlak van drugsvangsten in België. Voor cocaïne is er een stijging van 660 procent in vijf jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van Douane en Accijnzen en minister van Financiën Alexander De Croo.

Cocaïne is de meest in beslag genomen drug in ons land. In de Antwerpse haven waren er vorig jaar 119 vaststellingen, goed voor 61,8 ton cocaïne, een stijging met bijna een kwart ten opzichte van een jaar eerder. De drie belangrijkste afzenders van de harddrug bleven ongewijzigd. Het ging om Brazilië, Ecuador en Colombia.

Daarnaast werd in Antwerpen ook 1.878 kilogram heroïne, 504 kilogram marihuana en 1.129 kilogram andere verboden middelen in beslag genomen. Dat is het gevolg van een verhoogd aantal controles, maar ook van een productiestijging. De jaaromzet van de cocaïnemaffia in Colombia wordt nu al geschat op 80 miljard dollar. “Even groot als de omzet van technologiereus IBM”, zegt Kristian Vanderwaeren van de douane.

Vanderwaeren werkt nu aan een screening van 100 procent van de containers in de Antwerpse haven. Schepen die uit landen komen met een verhoogd risico zullen worden gelost met kranen die kunnen ruiken of er drugs in de containers zit. “Binnen vijf jaar hopen we die technologie te kunnen inzetten”, zegt Alexander De Croo.

Daarnaast wordt ingezet op partnerschappen met de landen van herkomst. Er werd vorig jaar al meer drugs onderschept in de landen zelf dan bij ons.

“Maar er is geen aanbod als er geen vraag is”, zegt de minister. “We moeten als maatschappij meer inspanningen doen om de kost van het druggebruik duidelijk te maken. Het kost veel aan controles, maar ook onze bedrijven lijden enorm onder de illegale handel. Het zorgt voor spanning op de werkvloer, onder meer omdat er druk wordt gezet op werknemers om mee te werken.”