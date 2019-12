Exclusief voor abonnees

2019 was het beste jaar ooit: de cijfers bewijzen het

Lieve Van Bastelaere

30 december 2019

20u13

0

2019 was het beste jaar ooit, schrijft The New York Times. Een tegendraadse stelling, want aanslagen, natuurrampen en doemscenario’s over het klimaat geven toch een andere indruk. “Ik heb begrip voor mensen die wakker liggen van al die problemen”, zegt de Vlaamse filosoof Maarten Boudry. “Maar als je écht gaat kijken naar de cijfers, zie je een enorme vooruitgang op heel veel vlakken: kindersterfte, armoede, oorlog, racisme... De wereld ziet er elk jaar beter uit, en dus was 2019 inderdaad het beste jaar ooit.”