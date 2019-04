2018 was een van drie warmste jaren ooit in Europa kv

Bron: Belga 0 Vorig jaar was een van de drie warmste jaren ooit in Europa. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport over de Europese Staat van het Klimaat van de Copernicus Climate Change Service (C3S), een onderdeel van het aardobservatieprogramma Copernicus van de Europese Unie.

In 2018 kende elk seizoen een hogere gemiddelde temperatuur dan normaal. Vooral de zomer was een uitschieter, met een temperatuur die 1,3 graden Celsius hoger was dan gemiddeld. "Vanaf het eind van de lente tot ver in de herfst kenden Noord- en Centraal-Europa exceptioneel warm weer, met de hoogst gemeten temperaturen sinds 1950", klinkt het. Februari en maart waren de enige maanden met temperaturen onder het gemiddelde.

Droogte en regen

Er was vorig jaar in Noord- en Centraal-Europese over een langere periode droogte. In de lente, zomer en herfst viel er 80 procent minder neerslag dan normaal. "Omdat dit in de vegetatie- en oogstperiode viel, resulteerde dit in schade voor de landbouwsector, waterrestricties en een laag waterpeil in de rivieren." In het begin van 2018 waren er wel een aantal koude periodes, waardoor grote delen van Europa te maken hadden met hevige sneeuwval.



Door de band genomen was er minder extreme regenval dan normaal. Toch wijst het rapport op een aantal specifieke gebeurtenissen. Zo bereikte de afgezwakte orkaan Leslie in oktober het Iberische Schiereiland - de sterkste storm in de regio sinds 1842 - met hevige neerslag en overstromingen in het noorden van Spanje en het zuiden van Frankrijk tot gevolg. Eerder in het jaar leidde hevige regenval ook al tot overstromingen in Parijs.

40 procent meer zonuren

Het aantal zonuren in Noord- en Centraal-Europa lag vorig jaar 40 procent hoger dan normaal, terwijl dat in Zuid-Europa onder het gemiddelde lag. "Dit had een significante impact op gletsjers in de Europese Alpen, die veel massa verloren, terwijl de oppervlaktetemperaturen van Europese meren nog nooit zo hoog waren geweest sinds het begin van de metingen in 1995", klinkt het.

Door de extra zonuren was er ook een toegenomen risico op brand in grote delen van Noord-Europa. De bosbranden in Zweden tijdens de zomer waren "de gevaarlijkste in de moderne geschiedenis", zo stelt het rapport. Noord-Europa kende ook de hoogste uitstoot door bosbranden sinds 2003.

In 2018 was er boven Groenland voor het eerst sinds het begin van de satellietobservaties van zee-ijs meer open water te zien tijdens de winter. In de zomermaanden was er 30 procent minder zee-ijs dan gemiddeld.