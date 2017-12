2017 was 'ongewoon veilig' voor luchtvaart EB

22u39

Bron: luchtvaartnieuws.nl 3 Mathias Mariën Het jaar 2017 was uitzonderlijk veilig voor de burgerluchtvaart. Het aantal doden bij ongevallen op commerciële passagiersvluchten is wereldwijd 'ongewoon' laag. "Wiskundig is dit niet te verklaren", zegt veiligheidsexpert Adrian Young van luchtvaartadviesbureau To70.

Het grootste ongeval met een verkeersvliegtuig gebeurde op 16 januari, toen een Boeing 747 van ACT Airlines neerstortte in een woonwijk in Kirgizië. Daarbij kwamen 32 mensen om het leven. "Puur geluk", zegt Young. "Natuurlijk is de technologie veel beter dan vroeger, maar het had veel erger gekund. Zoals met de Airbus A380 van Air France die boven Groenland een deel van een motor verloor."

Het aantal slachtoffers bij vliegtuigongelukken daalt al jaren, vooral dankzij betere technologie en safety-systemen. Young waarschuwt voor te veel optimisme. "Volgend jaar kan het aantal slachtoffers statistisch gezien alleen maar meer zijn."

Lithium-ion batterijen

Een risico voor de burgerluchtvaart zijn lithium-ion batterijen die in het bagageruim vuur kunnen vatten. "De manier waarop die dingen branden is erg onveilig in een vliegtuig", zegt Young. "Nieuw is dit soort batterijen worden toegepast in gemotoriseerde koffers. Of koffers voorzien van een op een lithium-ion batterij werkend tracking device. Dat is een heel slecht plan."

Terroristen

Ook terrorisme is en blijft een belangrijk risico volgens Young. "Dat risico is, net als overal in de samenleving, altijd aanwezig. Hoe moeilijker we het echter voor terroristen maken, des te meer ze op zoek gaan naar een makkelijker prooi. Maar luchtvaart blijft een interessant doelwit voor terroristen."