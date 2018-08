200 reizigers tijdlang vast in defecte trein: spoorverkeer tussen Halle en 's-Gravenbrakel onderbroken Tom Vierendeels kg

17 augustus 2018

18u43

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Het treinverkeer op de spoorlijn 96 is sinds deze namiddag onderbroken tussen Halle en 's-Gravenbrakel door een breuk aan de bovenleiding ter hoogte van het station van Lembeek. In de loop van vanavond zou één spoor worden vrijgemaakt.

Rond 16.15 uur kwam daar de bovenleiding van één van de twee sporen naar beneden en kwam vervolgens onder een rijdende trein terecht. Het treinverkeer op beide lijnen werd onmiddellijk stilgelegd. “De hulpdiensten zijn ter plaatse en ook het Rode Kruis komt ter plaatse om water uit te delen aan de gestrande reizigers”, liet commissaris Christian Steens van de lokale politiezone Zennevallei meteen na het incident weten.

Ook een ziekenwagen stond stand-by voor eventuele medische hulp, maar niemand zou medische verzorging nodig hebben gehad. Eén trein met aan boord een tachtigtal reizigers stond geblokkeerd ter hoogte van het station van Lembeek. Zij zijn rond 18 uur kunnen afstappen. Een andere trein met aan boord tweehonderd reizigers kwam tot stilstand in vol spoor tussen Lembeek en Tubeke. Die trein kon na anderhalf uur doorrijden.

“Onze mensen zijn ter plaatse en deden er alles aan om de veiligheid zo snel mogelijk te kunnen waarborgen”, zegt Frédéric Petit van Infrabel. “Van zodra dat in orde was, konden de reizigers afstappen. We hopen ook zo snel mogelijk één van beide sporen vrij te krijgen. De NMBS legt vervangbussen in tussen de stations van Halle en 's-Gravenbrakel en treinen worden in de mate van het mogelijke omgeleid via Aat en Jurbeke.”

Infrabel verwacht dat één spoor in de loop van de avond zou worden vrijgemaakt. Voor het tweede spoor is nog niet duidelijk wanneer dat het geval zou kunnen zijn. "Er zal de hele nacht worden voortgewerkt", verzekert Infrabel.