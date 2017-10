200 miljoen aan coke tussen bananen in haven van Antwerpen ADN

17u54

Bron: ANP 0 ANP Dozen met bananen in containers in de haven van Antwerpen. Via de bananen wordt regelmatig cocaïne de haven van Antwerpen binnengesmokkeld, het is dan ook hier dat vaak de grote drugsvangsten gebeuren. (Archiefbeeld). De Nederlandse en Belgische politie hebben in de haven van Antwerpen 5300 kilo cocaïne ontdekt in een container met bananen. De partij, afkomstig uit Colombia, heeft een straatwaarde van naar schatting ruim 200 miljoen euro.

De politie kwam in actie nadat in Nederland informatie was binnengekomen over de zending. De eindbestemming van de container was Nederland. Er zijn geen verdachten opgepakt.