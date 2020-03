200 illegale personen op vrije voeten als gevolg van coronacrisis Marc Coppens

19 maart 2020

17u35 0 In totaal komen 200 personen die illegaal in het land verblijven, die vastzaten in een gesloten centrum, op vrije voeten. Volgens de Dienst Vreemdelingenzaken gaat het om kwetsbare personen en om illegale personen die van de wetgever vrij moesten komen, maar als het gevolg van het coronavirus niet met het vliegtuig kunnen worden gerepatrieerd. “De 304 illegale personen die bijvoorbeeld een veroordeling opliepen, blijven wél vastzitten”, benadrukt DVZ-woordvoerder Geert De Vulder.

De coronacrisis heeft als gevolg dat de Dienst Vreemdelingenzaken personen die illegaal in het land verblijven niet meer kan uitwijzen of repatriëren. Dat resulteert nu in de vrijlating van 200 illegale personen uit gesloten centra. In die centra - Brugge, Merksplas, Vottem en twee in Steenokkerzeel - worden, als gevolg van een administratieve beslissing, vreemdelingen opgesloten die wachten op een toelating om in ons land te verblijven of op een uitwijzing. In het laatste geval gaat het om een verwijdering van het grondgebied of een terugdrijving vanaf de grens.

“Er zijn in totaal 200 personen die illegaal in het land verblijven vrijgelaten”, zegt Geert De Vulder. “Een eerste groep kwetsbare personen, mensen met een chronische ziekte, met diabetes of hartaandoeningen. Daarnaast gaat het om mensen in het kader van de Dublin-verordeningen, waarvan de repatriëring momenteel onmogelijk is. Ten slotte ook om illegale personen die geen feiten tegen de openbare orde hebben gepleegd.”

De 304 illegale personen die al een veroordeling opliepen, tegen wie een pv werd opgesteld of die strafbare feiten hebben gepleegd blijven wél vastzitten Geert De Vulder

Beperkte opsluiting

Concreet komt het erop neer dat de illegale personen moesten worden gerepatrieerd naar hun land van herkomst of naar een andere Europese lidstaat, maar doordat er nauwelijks nog vliegverkeer is, is dat niet mogelijk. Tegelijk stelt de wetgever dat je personen die illegaal in het land verblijven maar een beperkte tijd kan vasthouden. In principe kan een vreemdeling niet langer dan twee maanden in een gesloten centrum worden opgesloten. Elke twee maanden kan die termijn worden verlengd, tot maximaal vijf maanden of acht maanden na beslissing van de bevoegde minister.

“Ik wil nog even benadrukken dat de 304 illegale personen die al een veroordeling opliepen, tegen wie een pv werd opgesteld of die strafbare feiten hebben gepleegd wél blijven vastzitten. Zij die vrijgelaten worden, hebben alleen het feit dat ze het illegaal het land binnenkwamen als strafbaar feit gepleegd.” Het is niet duidelijk waar de 200 vrijgelaten gevangenen momenteel verblijven.