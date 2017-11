200 Europese imams overleggen in Brussel over hun rol: "Geef imam de indruk dat hij een partner is" sam

Bron: belga 0 ANP Moslims tijdens het vrijdaggebed in Leiden. Een tweehonderdtal imams uit heel Europa is in het Square Brussels Meeting Centre bijeengekomen voor een studiedag rond het thema 'Imam zijn in Europa: uitdagingen, geschillen en perspectieven'. Ze waren uitgenodigd door de Europese Raad van Marokkaanse Oelema. "Geef de imam de indruk dat hij een partner is", zegt Khalid Hajji, voorzitter van de raad.

De terreuraanslagen en de vele verhalen rond ronselende imams hebben geleid voor veel vragen en wantrouwen rond de status van imams. De Europese Raad van Marokkaanse Oelema bracht daarom een tweehonderdtal imams bij elkaar om hun uitdagingen en hun werking te bespreken en te evalueren.

Statuut

"De taak van imam is nog veel moeilijker in Europa, omdat het statuut van de imam niet erkend en herkend wordt. Hij wordt niet omkaderd, is het gros van de tijd een studieobject en er wordt hem niet de mogelijkheid gegeven zich te uiten", aldus Hajji.

Verbinding in samenleving

De imams betreuren de situatie van wantrouwen tegenover hun persoon en willen daar verandering in zien. "Men moet de imam de indruk geven dat hij een partner is. En dat is hij ook", stelt Hajji. "Als er ontsporingen zijn, moet je die aanpakken, maar dat kan je niet van buitenaf. De imam moet een verbinding vormen in de samenleving."