200.000 via internet gepleegde feiten zouden niet aangegeven zijn

03 juli 2019

15u55

Bron: Belga 2 Ongeveer 200.000 via internet gepleegde feiten zouden niet aangegeven zijn. Dat zogenaamd ‘dark number’ bleek bij de voorstelling van Veiligheidsmonitor 2018 van de federale politie, het grootschalige bevolkingsonderzoek dat in het voorjaar van 2018 werd uitgevoerd. De resultaten ervan werden voorgesteld samen met de criminaliteitscijfers 2018.

Uit die Veiligheidsmonitor, die 168.206 deelnemers telde, bleek eerst en vooral dat drie vierde van de respondenten zich bijna altijd veilig voelt in zijn of haar buurt. Toch gaf een derde van de deelnemers ook aan uit voorzorg de deur vaak of altijd gesloten te houden voor onbekenden.

De buurtproblemen die het meeste werden gemeld, waren onaangepaste snelheid in het verkeer (66 procent), sluikstorten en zwerfvuil op straat (50 procent), en agressief gedrag in het verkeer (44 procent). De feiten waarvan burgers meldden het meeste slachtoffer geweest te zijn het afgelopen jaar waren oplichting via internet (8 procent), inbraak in een computer of smartphone (8 procent) en bedreiging, niet via internet (5 procent).

Maar slechts 14 procent van de respondenten die aangaven dat ze het afgelopen jaar het slachtoffer waren van inbraak in een computer of smartphone deed hier ook aangifte van. Voor oplichting via internet, of intimidatie en pesten via internet, was dit 22 procent. De federale politie concludeert dat zo'n 200.000 via internet gepleegde feiten niet aangegeven zouden zijn. De Veiligheidsmonitor duidt ook op een belangrijk ‘dark number’ voor zedenfeiten. Hoewel 2 procent aangaf hier het afgelopen jaar slachtoffer van te zijn geweest, deed slechts 1 op de 5 aangifte.

De criminaliteitsstatistieken voor 2018 tot slot, de geregistreerde feiten dus, bleven relatief stabiel ten opzichte van 2017. Een opvallende stijger is wel de informaticacriminaliteit, die steeg met 14,8 procent tegenover 2017.