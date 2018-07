200.000 mensen bezochten Gentse Feesten "op waanzinnige topdag" RPM

22 juli 2018

14u34

Bron: Belga 0 "Een waanzinnige topdag." Zo noemde Feestenburgemeester Christophe Peeters (Open Vld) de negende dag van de Gentse Feesten. Liefst 200.000 mensen bezochten de Feesten. Ook De Lijn vervoerde een pak meer reizigers dan vorig jaar.

Met 200.000 bezoekers gisteren bereikten de Feesten hun hoogtepunt. "200.000 bezoekers, dat is meer dan de 150.000 mensen die de Gentse Feesten bezochten op dezelfde dag in 2017, en 25.000 bezoekers meer dan tijdens de nationale feestdag in 2017", zegt Peeters. "Een waanzinnige topdag! Het was bijzonder druk, maar alles is ook bijzonder goed verlopen."

De Lijn vervoerde op de negende dag van de Gentse Feesten 53.300 reizigers. "Dat is 27,6% of 11.521 reizigers meer dan diezelfde dag vorig jaar, toen er 41.779 reizigers werden vervoerd. Hiermee overstijgt De Lijn de topdag van vorig jaar, ook de de nationale feestdag, waarop toen met 50.264 reizigers voor het eerst de kaap van 50.000 reizigers overschreden werd."

Bezoekers naar het ziekenhuis en naar het politiekantoor

Het Rode Kruis en Vlaamse Kruis verzorgden op zaterdag 233 bezoekers, 16 personen moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. "Dat is één bezoeker op de 900 à 1.000 bezoekers van de Feesten, dat is een normaal gemiddelde."

170 feestvierders kregen een GAS-boete voor wildplassen, 20 voertuigen werden getakeld. Er werden 31 aanhoudingen verricht, waaronder 18 voor het verstoren van de openbare orde en 3 voor openbare dronkenschap. Maar liefst 49 verloren voorwerpen vonden hun weg naar de Gentse politie. "Daaronder het duurste ooit", vertelt politiewoordvoerder Matto Langeraert. "Een cameraman van VTM had na het Te Deum zijn camera vergeten, met een waarde van zo'n 5.000 euro." Nadat hij zijn camera had teruggekregen, trakteerde de dankbare cameraman de politie op pralines.