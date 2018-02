20 zwaar verwaarloosde ezels in beslag genomen in Moorsel

kv

13 februari 2018

01u29

Bron: Belga

1

De Inspectie Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid heeft twintig verwaarloosde ezels die op een weide in Moorsel (Tervuren) stonden, door een dierenarts in beslag laten nemen. De inspectie had na een vijftal klachten een onderzoek geopend, zo meldt ROB-tv.