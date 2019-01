20 professoren bekritiseren overheidsdienst voor mensen met beperking: elke maand honderdduizenden oproepen onbeantwoord KVDS

07 januari 2019

07u30

Bron: Belga 0 In een open brief in de krant De Standaard spreken meer dan 20 professoren schande over de overheidsdienst voor personen met een beperking. Die is ontoegankelijk, onverantwoord traag en doet er alles aan om dat voor de buitenwereld te verbergen, zo klinkt het. De proffen vertegenwoordigen samen alle Belgische universiteiten.

Mensen met een handicap die recht hebben op een tegemoetkoming en hulpmiddelen zoals een parkeerkaart kunnen terecht bij de Directie-­Generaal Personen met een Handicap. Dat is een onderdeel van de FOD Sociale Zekerheid. In 2013 bleek al dat minder dan een kwart van de telefonische oproepen beantwoord werd en wachttijden opliepen tot 12 minuten. Maar uit een rapport van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap blijkt nu dat er het voorbije jaar elke maand honderdduizenden oproepen onbeantwoord ­bleven.

Rechten

"Er worden personen geschonden in hun rechten", zegt federaal ombudsman Guido Herman. "Mensen verliezen geld, omdat ze geen verhoogde tegemoetkoming krijgen of toegang tot het sociaal energietarief. Dat is onaanvaardbaar."





"Ik ben bereid om met de professoren overleg te plegen en de problematiek binnen de regering op de agenda te plaatsen", reageert minister Kris Peeters (CD&V), sinds kort bevoegd voor personen met een beperking.