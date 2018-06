20 procent gevangenispersoneel aan de slag in Vlaanderen

06 juni 2018

Bron: belga

In Vlaanderen is vandaag slechts 20 procent van het gevangenispersoneel aan de slag. Dat is vernomen van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. In Wallonië is een derde van het gevangenispersoneel aan het werk. De ambtenarenvakbonden voeren in Brussel actie tegen de geplande hervormingen van hun statuut.