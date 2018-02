20 miljoen euro en snellere onteigeningen om deze 22 laatste zwarte kruispunten nu écht weg te werken Ken Standaert en Tommy Thijs

20 februari 2018

18u44

Bron: Eigen berichtgeving 272 Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) voorziet 20 miljoen euro extra en kondigt snellere onteigeningsprocedures aan om de laatste zwarte kruispunten in het verkeer weg te werken. Dat kondigt hij aan na het dodelijke ongeval met een fietsster gisteren in Oostakker.

Het kruispunt waar het ongeval gebeurde staat al sinds 2002 op de lijst met zwarte verkeerspunten in Vlaanderen, die jaar na jaar zijn aangepakt. In 2016 al kondigde Ben Weyts aan 50 miljoen euro extra te zullen investeren om de laatste 22 van de in totaal 800 kruispunten op die 'zwarte lijst' weg te werken.

Toch is het kruispunt in Oostakker, op enkele kleine wijzigingen na, vandaag nog steeds niet aangepakt, net zoals een reeks andere van de 22 laatste kruispunten. "De laatste loodjes wegen duidelijk het zwaarst", beseft Weyts. Op dit moment wordt er gewerkt aan 5 van de 22 zwarte punten, bij 9 ervan worden de werken nog dit jaar aanbesteed. De laatste 8 zitten in onteigening- en-of ontwerpfase.

Klik op het icoontje op de kaart om een foto, de stand van zaken in het dossier en het investeringsbudget te zien:

"Duurste werken het langs uitgesteld"

Weyts wil nu nog eens 20 miljoen euro vrijmaken om in versneld tempo door te gaan met het finaal afwerken van de lijst. "Het zijn immers de duurste werken die het langst zijn uitgesteld", zegt de minister. Eerder was al bekend dat de laatste zwarte punten omwille van hun complexiteit en omvang even duur zijn als de eerste 70 procent van de lijst met 800 zwarte punten.

Na het ongeval van gisteren wil de Vlaamse regering bovendien dat er sneller onteigend kan worden als dat noodzakelijk is. Daar ligt volgens Weyts namelijk vaak een reden voor de vele vertragingen bij de aanpak van de kruispunten. "We gaan niet meer oneindig blijven onderhandelen met de eigenaars."

Ook tegen de steden en gemeenten die "dwars liggen", wil Weyts "resoluter doorzetten". Wat het kruispunt in Oostakker betreft, zegt Weyts dat "het plan er ligt, het geld er ligt, maar de stad Gent dwarsligt".

De oppositie neemt het echter niet dat Weyts de verantwoordelijkheid naar de stad Gent doorschuift. "Als je zelf maar 5 van de 22 aangekondigde zwarte punten hebt weggewerkt, is het uitdelen van de zwarte piet aan de lokale besturen niet netjes", vindt Björn Rzoska van Groen.

Dynamische lijst

Sinds 2016 werkt het Agentschap Wegen en Verkeer ook met een nieuwe, zogenaamd dynamische lijst van zwarte kruispunten. Die moet zo vaak als mogelijk bijgewerkt worden op basis van de meest recente ongevallengegevens. Hiervoor wordt een budget van 45 miljoen euro per jaar.

De kruispunten op de nieuwe dynamische lijst brachten we vorig jaar ook in kaart, je vindt ze hieronder op kaart of in een tabel:

De kruispunten in een tabel: typ bovenaan jouw gemeente of provincie: