20 km van Brussel lopen: 4 tips tegen de hitte Lore Michiels

24 mei 2018

11u39

Bron: VTM NIEUWS 0 Zondag wagen 40.000 sportievelingen zich aan de 20 kilometer van Brussel bij temperaturen van bijna 30 graden. De afgelopen tien jaar vielen er al vier doden bij de loopwedstrijd. Een goede voorbereiding is dus cruciaal. Met deze tips van sportcoach Paul Van Den Bosch (Energy Lab) beschermt u uw lichaam tegen de hitte.

Tempo aanpassen

"De lopers moeten hun tempo aanpassen", zegt Van Den Bosch. "Bij temperaturen van bijna dertig graden, kun je niet zo snel lopen als bij een ideale temperatuur van achttien graden. Lopers die van plan zijn een record te verbreken, zetten dat best uit hun hoofd."

Veel drinken

Ook voldoende drinken, is natuurlijk belangrijk omdat het lichaam in zo een hitte veel vocht verliest. "Dat drinken is best fris", raadt Van Den Bosch aan, "zodat het lichaam tegelijkertijd inwendig afkoelt." De organisatie van de 20 kilometer van Brussel heeft daarom zes bevoorradingsposten met water voorzien. In totaal staan daar 350.000 flesjes water klaar.

Lichaam afkoelen

"Tijdens de inspanning moet je het lichaam ook uitwendig afkoelen", aldus de sportcoach. Daarvoor schakelt de organisatie de hulp in van de brandweer, die langs het parcours zal klaarstaan met drie sproeiers.

Huid beschermen

"Verder zet je best een hoofddeksel op", zegt Van Den Bosch. "Ook de rest van je lichaam bedek je best zoveel mogelijk. Een bloot bovenlijf is dus geen goed idee." De sportcoach voegt nog toe dat het hoofddeksel en de kleren best wit zijn. "Alles wat niet bedekt is, moet je met factor 50 insmeren."

Als je ondanks deze tips toch onwel zou worden tijdens de loop, staat het Rode Kruis klaar met veertien eerstehulpposten.