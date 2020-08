20-jarige vrouw overleden aan Covid-19 in Vlaams ziekenhuis KVDS

17 augustus 2020

17u52

Bron: Belga 4 Een 20-jarige vrouw is vrijdag overleden aan de gevolgen van Covid-19 in een Vlaams ziekenhuis. Dat meldt Het Nieuwsblad en de informatie is bevestigd door gezondheidsinstituut Sciensano.

De vrouw leed aan chronische onderliggende aandoeningen. Meer informatie over haar identiteit wordt niet gegeven.

Het is uitzonderlijk dat iemand uit de jongste leeftijdscategorie (0 tot 24 jaar) in ons land overlijdt aan het coronavirus. Eerder overleden in ons land ook al een meisje van 3 jaar, een meisje van 12 en een jonge vrouw van 18 jaar.

Lees ook: Wetenschappers zien aanwijzingen voor blijvende immuniteit tegen Covid-19, zelfs na milde symptomen (+)