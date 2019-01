20-jarige student stuurde doodsbedreiging naar Anuna De Wever: “Zijn die mensen daarvoor echt naar de flikken gestapt? Meen je dat?” Bjorn Maeckelbergh HA

31 januari 2019

07u55 0 “Gelukkig heeft een tweeloop twee lopen.” Deze bedreiging kregen klimaatstrijdster Anuna De Wever en zus Luka op hun bord. Mama Katrien Van der Heyden pikte die Facebookcommentaar niet en stapte naar de politie. Onze krant kon de afzender opsporen en belde hem op.

Op basis van de foto’s en berichten op het Facebookprofiel slaagden wij er gisteren in om de afzender te contacteren. De 20-jarige student uit Vlaams-Brabant viel totaal uit de lucht. “Ja, ik heb dat zinnetje gepost. Maar neen, ik heb er niemand kwaad mee willen doen. Zijn die mensen daarvoor écht naar de flikken gestapt?” Na een lange stilte zegt de jongere dat hij er enigszins wel kan inkomen.

“Zwarte humor”

“Ik bedoelde het niet serieus, maar misschien was mijn opmerking er wel wat over. Maar dat is zwarte humor. In mijn dagelijkse leven en vriendengroep kennen ze me ook zo. Ik zag gewoon zoveel passeren op sociale media over die Anuna, dat ik dat bericht postte. Ik ken Anuna ook helemaal niet, ik weet niet juist wat ze doet en het interesseert me ook niet. Ik vind wel dat die mensen heel goed hun best doen om media-aandacht te krijgen. Die zogezegde doodsbedreiging is daarvan het beste bewijs.”



“Maar laat me duidelijk zijn: ik ga haar niets aandoen. Het was, euh, een grap”, aldus nog de twintiger.

“Zó buiten proportie”

Voor de moeder van de tweeling is hiermee de kous nog niet af. Ze had voorspeld dat de afzender zou zeggen dat het maar een grap was. “Dit kan niet”, zegt Katrien Van der Heyden. “We mogen het zeker oneens zijn met elkaar. Maar we gaan niet beginnen met 17-jarige meisjes die geen vlieg kwaad doen met de dood te bedreigen. Dit is zó buiten proportie.” De moeder deed dinsdag al een melding bij de politie van Berchem, vandaag volgt een officiële klacht.

Anuna, het gezicht van de klimaatbrossers, laat zich intussen niet afschrikken en stapt vandaag opnieuw mee in de ‘Klimaatmars voor een betere toekomst’ in Brussel, de vierde editie al.