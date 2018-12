20 jaar in België, belastingen betaald, woning gekocht en toch krijgt Macedoniër geen verblijfsvergunning SPS

28 december 2018

15u49

Bron: Belga 0 Een Macedonische man, Kadri Jakupi, doet een dringende oproep aan minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) om hem en zijn familie om humanitaire redenen een verblijfsrecht toe te kennen. De man woont en werkt al twintig jaar in België, maar verloor zijn verblijfsrecht na een eerste huwelijk.

Kadri Jakupi werd in 1979 geboren in Macedonië. Op zijn twintigste kwam hij in 1999 aan in België om er in 2002 te trouwen met een Belgische en zo een recht op verblijf te krijgen. In januari 2005 ging het paar uit elkaar, nadat Jakupi de scheiding aanvroeg vanwege de constante afwezigheid van zijn echtgenote. Enkele maanden later in april 2005 hertrouwde Kadri Jakupi met een jeugdvriendin uit Macedonië. Intussen hebben zij samen drie kinderen van 11, 10 en 5 jaar, die allen in België geboren werden. De vader werkt al twintig jaar in een brasserie in Schaarbeek. Hij betaalde al die tijd belastingen, sociale bijdragen, onroerende voorheffing en kocht een appartement. Daarvoor kreeg hij een hypothecaire lening.

Schijnhuwelijk

Het verblijfsrecht van Kadri Jakupi verviel onverwacht in 2010 toen de rechtbank oordeelde dat zijn eerste huwelijk een schijnhuwelijk was. "Het onderzoek heeft aangetoond dat de heer Jakupi ter goeder trouw gehuwd was en dat zijn Belgische echtgenote om de verkeerde redenen, om het ouderlijke huis te ontvluchten, getrouwd is", stelt advocaat Marijn Van Nooten.

Hoe is het mogelijk dat iemand die geen verblijfsrecht heeft, maar al twintig jaar in België woont en werkt, toch belastingen betaalt en een lening kan krijgen om een huis te kopen? Advocaat Marijn Van Nooten

Nadat een beroep tegen het schijnhuwelijk onontvankelijk verklaard was, werd het verblijfsrecht van de Macedonische man en zijn nieuwe gezin in april 2013 ingetrokken en kregen ze het bevel om het grondgebied te verlaten. Als laatste strohalm werd artikel 9bis ingeroepen wegens verregaande en perfecte integratie, maar ook daar vingen ze bot. In 2015 werd een laatste hoger beroep aangetekend tegen de onontvankelijkheid van artikel 9bis. Op die uitspraak wacht de familie nog altijd en ze heeft geen idee wanneer deze uitspraak zal volgen. Dat kan nog jaren duren, volgens hun advocaat.

Ontworteling

De familie bestaat dus eigenlijk niet in België en dat zorgt steeds meer voor problemen. De dochter kan bijvoorbeeld begin januari niet op schoolreis naar Frankrijk, omdat zij enkel over een Macedonisch paspoort beschikt en geen verblijfsrecht heeft in België. De familie ziet geen oplossingen meer en vraagt aan minister De Block dat ze om humanitaire redenen een verblijfsrecht krijgen. "Je kan dit vraagstuk zelfs breder en maatschappelijk opentrekken, want hoe is het mogelijk dat iemand die geen verblijfsrecht heeft, maar al twintig jaar in België woont en werkt, toch belastingen betaalt en een lening kan krijgen om een huis te kopen", verklaart advocaat Van Nooten.

Verschillende vrienden van de familie uit Schaarbeek kwamen hen bijstaan om hun oproep kracht bij zetten. "Dit is een perfect geïntegreerde familie die enkel België kent en hier ook wil blijven. Er wordt altijd gesproken van een politiek tegen de ontworteling van mensen uit hun eigen land. Wel, dit is een ontworteling van deze mensen hun band met Schaarbeek en België", zegt een vriend van de familie.