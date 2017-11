20 jaar cel voor moeder die haar kinderen 27 keer probeerde te verstikken, 2 van hen overleefden het niet ep

15u03

Mahacine B. De correctionele rechtbank van Brussel heeft vandaag Mahacine B. veroordeeld tot 20 jaar cel voor de moord op twee van haar kinderen en poging tot moord op haar twee andere kinderen.

De feiten speelden zich af tussen 2007 en 2012. De vrouw uit Molenbeek probeerde meerdere keren haar kinderen te verstikken. Twee van de vier overleefden dat niet.

De rechtbank hield bij de bepaling van de strafmaat rekening met de ernst van de feiten, maar ook met het feit dat ze voorafgaand een blanco strafblad had. De vrouw moest er zich van bewust zijn wat ze haar kinderen aandeed en dat het dodelijk kon aflopen, aldus de rechters. Zelfs na het overlijden van twee kinderen bleef ze ermee doorgaan. Het parket had 25 jaar gevorderd.

Opzettelijk veroorzaakt

De zaak kwam aan het licht nadat een zoontje van slechts enkele weken oud eind oktober 2012 opgenomen werd in de spoeddienst van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola. Het kind kampte met een respiratoire insufficiëntie en het was reeds de achtste spoedopname. De behandelende pediater stelde vast dat de verwondingen mogelijk opzettelijk veroorzaakt werden. Hij realiseerde zich toen dat de vrouw eerder twee kinderen verloren had aan dezelfde aandoening.

Zo liet in maart 2009 een meisje van tien maanden oud het leven aan een hart- en ademhalingsletsel. Later dat jaar, in december, stierf een broertje van twee jaar aan dezelfde verwondingen in een ander ziekenhuis. Het onderzoek wees nadien uit dat een 15-jarige dochter op 7-jarige leeftijd een pacemaker gekregen had.

Aandacht krijgen

Volgens experten lijdt de vrouw aan Münchhausen by proxy. Dat is een syndroom waarbij een ouder ziekte bij een kind veroorzaakt om zelf aandacht te krijgen.

Mahacine B. probeerde 27 keer haar kinderen te verstikken, zo schatte het parket op basis van de medische dossiers. Ze belde daarvoor iedere keer de hulpdiensten. Volgens het parket verstikte ze de kinderen met een deken tot ze ademhalingsproblemen kregen, om vervolgens de hulpdiensten te bellen.

De vrouw weet tijdens het proces de feiten aan een moeilijk huwelijk, waarbij haar man haar zou slaan. "Ik was me niet bewust van wat ik hen aandeed", zei ze. "De ziekenhuisopname was een manier om de horror in het huis te ontlopen."