20 jaar cel voor man die vrouw doodstak voor ogen van hun drie kinderen kv

17u37

Bron: Belga 0 BELGA Politieagenten voor de woning in de Brusselse Kazernestraat waar de steekpartij plaatsvond. De correctionele rechtbank van Brussel heeft vandaag Paata G. veroordeeld tot een celstraf van twintig jaar voor de vrijwillige doodslag op zijn echtgenote. De 48-jarige Georgiër stak de vrouw op 20 oktober 2015 dood in hun huis in de Kazernestraat in Brussel, en dat voor de ogen van hun drie kinderen.

De rechtbank ging niet akkoord met de verdediging, die zei dat de man niet verantwoordelijk is voor zijn daden en geïnterneerd moet worden. Volgens de rechter is de man schuldig aan doodslag.

Zijn 37-jarige echtgenote werd op de bewuste dag zwaargewond aangetroffen in de woning. Ze had veel bloed verloren en de hulpdiensten konden haar niet meer redden. De drie kinderen bevonden zich in de woning.

De verdenking ging al snel naar de vader van de kinderen en echtgenoot van de vrouw, Paata G. Die gaf op de zitting toe dat hij een mes had bovengehaald in het bijzijn van vrouw, maar haar er niet mee bedreigde. Hij zei ook dat hij zich niet meer herinnert wat er precies gebeurde, maar wel dat zijn echtgenote zich bukte en op het mes viel.