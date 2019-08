20 defecte deuren in Gents psychiatrisch centrum zorgen voor onrust: probleem tegen midden september opgelost ses

16 augustus 2019

12u18

Bron: Belga 2 Het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) in Gent kampt al wekenlang met een twintigtal defecte deuren. Tegen midden september zal het probleem wellicht worden opgelost. Dat zegt de Regie der Gebouwen vrijdag. “We begrijpen de bezorgdheid van het personeel en hopen dit zo snel mogelijk opgelost te krijgen”, zegt een woordvoerder van de overheidsinstelling.

Het Nieuwsblad schrijft vandaag dat er bij het personeel van het FPC in Gent onrust heerst over de defecte deuren. In totaal 22 deuren, die verschillende vleugels met elkaar verbinden, zijn al wekenlang buiten dienst. “Die deuren werken met een elektronische badge. Stel dat we ons tijdens een agressie-incident in veiligheid moeten brengen, kunnen defecte deuren dat verhinderen”, zo citeert de krant twee personeelsleden. “We zijn het kotsbeu dat we ons onveilig moeten voelen tijdens onze job.”

De Regie der Gebouwen zegt dat er intussen nog altijd twintig deuren defect zijn. De overheidsinstelling hoopt dat probleem binnen een maand te hebben opgelost. “Van de 22 deuren die een probleem vormden, werden er twee onmiddellijk hersteld”, zegt woordvoerder Johan Vanderborght. “We hopen de andere deuren eerstdaags te laten herstellen. De bedoeling is om dat tegen midden september te hebben afgerond. Omdat er een veiligheidsprocedure gevolgd moet worden bij de herstellingen, is het onmogelijk om alle deuren tegelijk te laten herstellen”, luidt het nog.

Er zal ook een analyse worden uitgevoerd, om na te gaan of er sprake is van technische defecten of van menselijke manipulatie. Het is nog niet duidelijk tegen wanneer dat onderzoek zal worden afgerond. “Dat onderzoek zal grondig gebeuren. En op basis daarvan kunnen dan maatregelen worden genomen”, zegt Vanderborght.

In het FPC in Gent verblijven ongeveer 260 mensen met een psychische stoornis die een strafbaar feit hebben gepleegd.