20 agenten arresteren razende man die inboedel naar beneden keilt mvdb

27 juli 2018

13u11

Bron: Belga 3 Liefst twintig agenten hebben vanochtend vroeg in de Luikse stad Hoei met veel moeite een razende man in de boeien kunnen slaan. De bewoner gooide vanuit het raam van zijn appartement op de tweede verdieping allerlei meubels en spullen naar beneden. Bij de aankomst van de politie dreigde de man uit Djibouti de agenten te vermoorden.

De politie kwam afgelopen nacht naar het pand op de hoek van de Rue Sous-le-Château en Rue du Pont. De agenten trachtten de man tot bedaren te brengen, wat niet lukte. De man keilde onder andere kachels, een fiets en een stofzuiger uit het raam. Ook spullen van zijn vrouw en kind moesten eraan geloven. Een geparkeerde auto liep schade op.



De commissaris probeerde het gesprek met de man aan te gaan, maar hij bleef uiterst bedreigend, zowel verbaal als fysiek. "Hij haalde zelfs een mes boven", luidt het bij commissaris Jasselette. Er werd vervolgens een veiligheidsperimeter ingesteld. Ook de naburige korpsen werden gebeld om versterking te verlenen.



Rond vijf uur vanochtend gingen de 20 agenten het appartement binnen. Bij de arrestatie raakten geen agenten gewond. Waarom de bewoner zo fel tekeer ging, is nog niet duidelijk. Een onderzoeksrechter moet later beslissen of hij aangehouden blijft.

