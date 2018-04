20.000 Vlamingen starten met groot burgeronderzoek naar luchtkwaliteit

28 april 2018

Bron: Belga

Op 20.000 plaatsen in Vlaanderen wordt zaterdag gestart met CurieuzeNeuzen, een groot burgeronderzoek naar de luchtkwaliteit in Vlaanderen. De deelnemers zullen vier weken lang de hoeveelheid stikstofdioxide in hun straat meten. Op die manier moet een gedetailleerd beeld van de luchtkwaliteit tot stand worden gebracht.