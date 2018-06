20.000 kuikens sterven in uitslaande stalbrand in Poperinge Hans Verbeke

16 juni 2018

19u48

Op een landbouwbedrijf langs de Stoppelweg in de Poperingse deelgemeente Abele zijn vanavond 20.000 kuikens omgekomen in een brand. Hoe het vuur is ontstaan, moet nog blijken.

In de stal was een man aan het werk. Hij kon ontkomen. Tien minuten later sloegen de vlammen al door het dak van de stal. De brandweer slaagde er wel in een naastliggende stal, met daarin ook 20.000 kuikens, te vrijwaren. Volgens de brandweer is de brand ontstaan doordat isolatie in de stal vuur vatte. Een deskundige van het parket komt morgen ter plaatse.