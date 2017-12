20.000 kippen sterven in zware uitslaande brand in Oostrozebeke HA

21u53

Bron: VTM NIEUWS, Krant van West-Vlaanderen 0 Photonews Verschillende brandweerkorpsen rukten uit om de uitslaande brand te blussen. Het vuur is inmiddels onder controle. Bij een kippenkwekerij in de wijk Otteca in Oostrozebeke is vanavond een zware uitslaande brand uitgebroken. Dat meldt VTM NIEUWS. 20.000 kippen kwamen om in het vuur, bevestigt burgemeester Karl De Clerck aan VTM NIEUWS.

Het vuur ontstond rond 19.30 uur in een van de loodsen op het terrein. Verschillende brandweerkorpsen gingen ter plaatse. De brand is intussen onder controle, zegt De Clerck. Eén stal ging volledig in de vlammen op. Daarbij lieten zo'n 20.000 kippen het leven. De oorzaak van de brand is allicht een probleem met de brander van de verwarmingsinstallatie, meldt de Krant van West-Vlaanderen.