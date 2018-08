20.000 kippen gaan samen met fokkerij in vlammen op in Surice Jolien Meremans

11 augustus 2018

12u15

Bron: Belga 0 Bij een brand in een kippenfokkerij in Surice zijn ruim 20.000 kippen om het leven gekomen. Brandweermannen kwamen meteen ter plaatse, maar konden de vogels niet meer uit de vlammenzee redden. Het gebouw is volledig verwoest, maar de boerderij zelf is bespaard gebleven.

