2% Luxemburgs leger naar Belgische grens... om hek te bouwen BARRIÈRE VAN 8 KILOMETER MOET VARKENSPEST BUITENHOUDEN Luc Beernaert

30 maart 2019

06u56 0 Om ongenode migratie vanuit België tegen te houden, bouwt het Groothertogdom Luxemburg een hek op de grens. Klinkt trumpiaans. Alleen hebben we het hier niet over mensen, maar over everzwijnen. Bedoeling van de fysieke barrière is de Afrikaanse varkenspest een halt toe te roepen. Maar hoeveel zin heeft een hek van 8 kilometer op een grens van 148 kilometer?

Het Luxemburgse leger - jawel, de ministaat heeft er één - is uitgerukt naar de grens met ons land. Zo'n 20 militairen, of 2% van de integrale strijdmacht, zijn begonnen aan de bouw van een 1,4 meter hoog hek tussen Linger en Grass. Door om de meter een extra pin in de grond te slaan, proberen ze te beletten dat Belgische zwijnen onder de afrastering kruipen, Luxemburg binnendringen en daar - tussen de tankstations en drank- en tabakswinkels waarmee de streek bezaaid is - de varkenspest verspreiden. De legerleiding schat dat er zeker nog een maand werk is aan de constructie, die vijf jaar zou blijven staan. Waarom het hekwerk beperkt blijft tot 8 kilometer, kon of wilde niemand gisteren zeggen. Frankrijk startte in oktober vorig jaar al met de bouw van een hek op de grens met ons land, over een afstand van liefst 112 kilometer. Die werken zijn bijna afgerond. Ook elders in Europa worden barrières opgeworpen. Zo begon Denemarken in januari aan de constructie van 70 kilometer afrastering aan de grens met Duitsland. Terwijl in dat land vooralsnog geen Afrikaanse varkenspest is vastgesteld.

Paté en stoofpotjes

Ook het Groothertogdom bleef tot nu toe gevrijwaard. Van de 131 everzwijnen die er al preventief werden afgeschoten, bleek geen enkel dier besmet. Ze werden vrijgegeven voor consumptie en belandden in patés en stoofpotjes. In ons land is dat wel even anders: van de 2.059 onderzochte kadavers hadden er 708 de pest. De jachtperiode werd daarom uitgebreid en in de grensregio moeten alle varkens op stal blijven.

"Dat hek zal de everzwijnen echter niet tegenhouden, want de wegen worden niét geblokkeerd. Dit is eerder een maatregel om bange burgers te paaien", oordeelt Albin Laurent, die een tuincentrum runt in het Belgische Aubange. Vlak over de grens, in Rodange, denkt ook de uitbaatster van een drank- en tabakswinkeltje er het hare van. "Gelooft u werkelijk dat de everzwijnen die ze willen tegenhouden niet al hier in Luxemburg zijn? Dat hek is weggegooid geld."

Makkelijke prooien

Everzwijnenexpert Rudi Oyen van het vogel- en zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder is evenmin fan. "In de wetenschap dat die dieren 's nachts tientallen kilometers afleggen, stel ik me vragen bij zo'n barrière. Bovendien weten we dat er in Vlaanderen clandestiene kwekers zijn die zwijnen uitzetten in jachtgebieden in de Ardennen. Kwestie van de jagers te voorzien van makkelijke prooien. Ik kan me goed voorstellen dat hetzelfde gebeurt in de Luxemburgse bossen. Daar sta je dan met je hek."

Critici stippen daarenboven aan dat ook de mens het virus kan overdragen (zonder er zelf ziek van te worden). In die optiek was federaal minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) eerder deze week niet te spreken over de beslissing van zijn Waalse collega René Collin (cdH) om de wandelpaden in de besmette zone in de Belgische provincie Luxemburg te heropenen. Wel blijven enkele voorzorgsmaatregelen van kracht. Zo heerst er een strikt verbod om de paden te verlaten. Ducarme heeft het Federaal Voedselagentschap gevraagd om met een onderbouwd advies te komen over de mogelijke risico's voor de varkenskwekers in de regio.