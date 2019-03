2 à 3 procent van klachten bij Comité P gaan over racisme bij politiekorps AW

20 maart 2019

18u12

Bron: Belga 0 In 2016 en 2017 werden bij Comité P achtereenvolgens 96 en 72 klachten ingediend wegens racisme bij het politiekorps. Deze klachten vertegenwoordigen ongeveer twee à drie procent van het totaal aantal klachten dat het Comité die jaren ontving.

Het probleem zou zich volgens de klachten vooral situeren binnen de Brusselse politiekorpsen. Politiezone Brussel-Elsene ontving de meeste klachten (11), gevolgd door politiezone Zuid (7) en politiezone Schaarbeek-Evere-Sint-Joost-ten-Node (3). Ook in 2017 werden negen klachten ingediend tegen de politiezone Brussel-Elsene, drie tegen politiezone Schaarbeek-Evere-Sint-Joost-ten-Node, twee tegen politiezone Zuid en drie tegen politiezone Brussel-West.



Antwerpen, Gent en Luik

Politiezone Antwerpen kreeg in 2016 acht klachten. Een jaar later ontving het korps er eentje minder. Gent ontving zowel in 2016 als in 2017 vijf klachten, en de politiezone in Luik ontving (in volgorde) twee en drie klachten die handelden over racisme binnen het korps.

Lees ook: Comité P start nieuw onderzoek naar fouten bij dood Mawda