2,7 procent van alle coronatests blijkt positief, Antwerpen scoort dubbel zo hoog SVM

05 augustus 2020

13u15

Bron: Belga 2 Het percentage positieve coronatesten bedraagt in België momenteel 2,7 procent. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht gezegd tijdens een persconferentie van het crisiscentrum. Het cijfer varieert sterk per provincie. De hoogste positiviteitsratio's worden genoteerd in Antwerpen (5,3 procent positieve testen), Brussel (3,7 procent) en Luik (3,6 procent).



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Van Gucht benadrukt wel dat de positiviteitsratio afhangt van de categorie van mensen die getest worden. Zo is er een categorie van mensen die symptomen hebben, een van mensen die een hoogrisicocontact hadden met een besmet persoon en een van de reizigers. Data over die categorieën zijn op dit ogenblik nog niet beschikbaar.

In de provincie Antwerpen is er nog steeds een stijging merkbaar van het aantal besmettingen, maar die stijging vertraagt wel. Om te oordelen of dit een gevolg is van de coronamaatregelen is het volgens de viroloog nog een beetje vroeg. "Daarvoor moeten we wellicht tot volgende week wachten. We hopen dan een effect te kunnen zien."

De rode lijn in de grafiek hieronder toont het aantal nieuw geregistreerde besmettingen per dag in Antwerpen tot gisteren. De oranje lijn geeft de evolutie van het aantal ziekenhuisopnames weer.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In de rest van het land blijft de stijging van het aantal besmettingen zich wel stevig doorzetten, vooral dan in Brussel en Luik. Er worden overal in het land lokale broeihaarden vastgesteld. Van zodra twee gevallen gelinkt kunnen worden, is al sprake van een cluster.

Lees ook: Epidemioloog Anne-Mieke Vandamme: “Kan je van lockdown naar lockdown gaan? Dat kan, als de samenleving dat wil dragen” (+)

Brussel: curve nog steeds in stijgende lijn



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Luik: curve in stijgende lijn



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.