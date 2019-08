2,7 miljoen passagiers: juli drukste maand ooit voor Brussels Airport LH

08 augustus 2019

19u04

Bron: Belga 4 Brussels Airport heeft vorige maand meer dan 2,7 miljoen passagiers verwelkomd, een groei van 2,7 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Juli werd hiermee de drukste maand uit de geschiedenis van de luchthaven van Zaventem. Dat meldt Brussels Airport. Het goederenvervoer daalde dan weer sterk met 10,5 procent ten opzichte van juli 2018.

De luchthaven verontschuldigt zich expliciet voor de problemen met het bagagesysteem "die het begin van de zomer tekenden". Ook vorige zaterdag waren er nog zware problemen met het bagagesysteem. De socialistische vakbond meldde woensdag dat Brussels Airport binnen dit en twee jaar een volledig nieuw bagagesorteersysteem krijgt.

In de eerste helft van de zomer kreeg Brussels Airport driemaal te maken met problemen met het bagageafhandelingssysteem, waarvan één incident - dat van 13 juli - te wijten was aan IT-problemen. Brussels Airport benadrukt dat het bagagesorteersysteem "een uiterst complex systeem" is dat "per jaar meer dan 18 miljoen stuks bagage verwerkt". "Het systeem wordt continu gemonitord en onderhouden volgens de strengste normen. Doordat het systeem zo complex is (het telt meer dan 6.000 motoren) is het helaas onmogelijk om een betrouwbaarheidsniveau van 100 procent te garanderen, maar onze teams voeren elke dag doorgedreven controles uit om het risico op incidenten tot een minimum te herleiden", klinkt het.

Uitbreiding

"In 2017 werd het startschot gegeven voor een belangrijke uitbreiding van het systeem, goed voor een investering van 100 miljoen euro. Het project omvat de integratie in het hart van het bagagesysteem van nieuwe machines van de laatste generatie voor de screening van bagage. Er komt een oppervlakte van 10.000 m² bij om de bagagestromen te optimaliseren. De werken hiervoor zullen afgerond zijn in 2021", aldus de luchthaven. In juli werden 2,25 miljoen stuks bagage verwerkt op Brussels Airport.

Het aantal passagiers dat in juli op de luchthaven opstapte, steeg met 2,5 procent ten opzichte van juli 2018, terwijl het aantal transferpassagiers toenam met 4,4 procent. Het aantal passagiers op langeafstandsvluchten steeg met 4 procent in juli en wordt door Brussels Airport grotendeels toegeschreven aan de “mooie groeicijfers die Emirates, Ethiopian Airlines en United Airlines noteerden”. “Op de korte afstand, zetten vooral Brussels Airlines, Ryanair, TAP Air Portugal, Aeroflot, Lufthansa, SAS, Air Arabia, Finnair, Iberia, Vueling en airBaltic mooie resultaten neer”, klinkt het.

Vrachtvervoer achteruit

Het vrachtvervoer ging daarentegen met 10,5 procent naar beneden. De daling deed zich in alle segmenten voor en is volgens de luchthaven grotendeels te wijten aan de groeiende economische onzekerheid. Het aantal passagiersvluchten steeg lichtjes ten opzichte juli vorig jaar (+1.8 procent). Het gemiddeld aantal passagiers per vlucht steeg van 136 naar 137.